12月3日(二)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
12月03日 (二)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
吳浩康生仔有動力
「職安真漢子」吳浩康最近拍短片宣揚心臟健康資訊，他表示做爸爸後多了很多動力及歡樂時光，更明白照顧家人的重要性，並透過與兒子的相處，回想起很多與爸爸的點滴。談及爸爸早前出現心臟問題，他說：「他現在還在服用預防復發的藥物，希望能多陪伴他，令他開心些，心情更好。」
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20241203-1203_00282_063/吳浩康生仔有動力
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc