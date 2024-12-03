娛樂

吳浩康生仔有動力
「職安真漢子」吳浩康最近拍短片宣揚心臟健康資訊，他表示做爸爸後多了很多動力及歡樂時光，更明白照顧家人的重要性，並透過與兒子的相處，回想起很多與爸爸的點滴。談及爸爸早前出現心臟問題，他說：「他現在還在服用預防復發的藥物，希望能多陪伴他，令他開心些，心情更好。」
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