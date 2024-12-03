Ian跑贏兄弟 個人巡唱攻海外

男團MIRROR人氣成員陳卓賢（Ian），今年在樂壇成績冠絕全隊，於年底多個頒獎禮入圍最後5強，人氣一時無兩，今年中又舉行7場個人演唱會，破盡「鏡仔」個人演唱會場次紀錄。據知他再下一城，將遠征澳洲及英國等地舉行巡唱《IAN CHAN "TEARS" IN MY SIGHT SOLO CONCERT TOUR 2025》，是12子中首個個人海外巡唱，認真威水！

Ian今天會在尖沙咀舉行一場神秘發布會，日前MIRROR官方粉絲專頁預告：「Ian將會現身宣布一個令人雀躍嘅消息！」引起一眾「Hellosss」（Ian粉絲暱稱）的猜測和期待，據知除宣布巡唱詳情外，還會公布推出首張個人唱片。

Ian主演電影《久別重逢》將於聖誕檔期上映，他早前在活動上透露，屆時會忙於宣傳及謝票。而被問及會否發行個人專輯時，他亦未有否認，僅賣關子說：「機會是有的。」他指今年歌曲已足夠出碟，而且封面設計亦準備就緒，又忍不住「劇透」說：「有好幾份聖誕禮物畀大家，都幾大吓！」估計其專輯大有機會於聖誕期間推出，當作送給「Hellosss」的大禮！