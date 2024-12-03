深夜開Live變「吃播」 張敬軒唱到抽筋 王菀之「黑圖」贈興

歌手張敬軒與王菀之友誼深厚，由初出道已互相扶持，前晚二人開直播唱歌，笑料百出，軒仔更唱到抽筋，期間他們互窒搞氣氛，網民更起哄叫他們打交！

王菀之（Ivana）暌違11年，將於明年2月在紅館開演唱會，門票昨日公開發售，上午已全數售罄，大批未有搶到飛的歌迷湧進其社交網留言要求加場。對於兩場門票在半日內售完，Ivana非常感謝大家支持，知道消息後，團隊馬上聯絡她開緊急會議，研究是否有加場空間，希望買不到飛的歌迷不要失望，有消息會立即公布。

而Ivana跟好友張敬軒前晚於深宵開直播，「皇上皇后」合體盡顯威力，即使是半夜也吸引過萬人觀看。期間軒仔懶理Ivana要為開騷減肥，竟然深夜放毒，叫齊臘味煲仔飯、茶粿及甜品等招呼對方，二人邊食邊唱，期間軒仔又將兩個包同時塞入嘴巴兩側，扮衞衣上的土撥鼠圖案，無聊又搞笑。二人合唱了多首經典歌曲，網民笑言像免費聽演唱會，直播期間，他們亦爆出不少笑料，近日迷上攝影的Ivana於軒仔唱歌時為他拍照，結果拍下大量「黑圖」，軒仔扮嬲說：「Del咗佢，張張都核突㗎喎！」更搶過Ivana的相機大嗌：「Delete個掣喺邊？嘩！個樣大便咁呀！」

網民起哄嗌打交 由於二人全晚坐在地上唱歌，軒仔半途坐到抽筋，要起身拉筋，Ivana問：「咁你要唔要啲油搽吓！」然後教軒仔拉筋，笑他身體好緊，之後他們即興鬥柔軟，Ivana笑言：「估唔到我哋兩個咁就到咗唱到抽筋嘅年紀，我話咗唔好坐喺地下唱㗎啦，係佢要就嗰啲美顏燈！」期間二人不時互寸，網民竟留言起哄叫他們打交。