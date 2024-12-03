馮紹峰女友 明星相似混血

內地男星馮紹峰與趙麗穎離婚多年後，最近爆出新戀情，先被拍得與新歡高調行街拍拖，又被目擊到超市購物，甜度爆燈！女友雖然是圈外人，但甚有明星相，近日熱戀中的兩人再被捕獲，馮紹峰與新歡十指緊扣過馬路，不時有傾有講，氛圍超甜蜜。其新歡終於有高清正面，獲網民大讚有混血氣質：「真的好美！」