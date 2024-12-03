星二代巴黎舞會爭艷 任晴佳露背迎戰

來自世界各地名門貴族的少女，日前雲集巴黎名媛舞會，當中兩位亞洲代表，包括影帝任達華女兒任晴佳與名導張藝謀愛女張壹嬌，盛裝出席鬥搶鏡，同場還有金像影后桂莉芙柏德露的長女Apple，備受矚目。

國際名媛界盛事巴黎名媛舞會（le bal），每年也會邀請來自世界各地、年齡介乎16至22歲以及來自名門貴族的少女參加，今年亞洲代表有影帝任達華與名模太太琦琦的20歲獨生女任晴佳（Ella），和內地名導張藝謀的17歲女兒張壹嬌，賭王千金何超欣亦有參與其中。同場的外國代表包括金像影后桂莉芙柏德露（Gwyneth Paltrow）的長女Apple、蘇菲亞羅蘭（Sophia Loren）的孫女Lucia等，場面熱鬧。

一眾星二代盛裝出席，在晚會上爭妍鬥麗，Ella早前分享了多張琦琦陪她試衫的照片，最終她以一襲深紅色露背裙亮相，大會形容她開朗自信，洋溢青春氣息與時尚氣息。而張壹嬌以斯文藍色緞面長裙晚裝示人，與哥哥張壹丁做舞伴拖實出場，溫馨又有氣質。至於Apple穿粉藍色晚裝上陣，獲父母、弟弟及外婆全家撐場，成為全場焦點。

張藝謀踎地影相 星二代打扮艷麗之餘，家長同樣盛裝上陣，其中張藝謀太太陳婷以一襲藍色低胸小禮服露出傲人事業線，張藝謀也甘願拋下名導身段，眾目睽睽下頻頻踎地為愛妻拍照，成為現場焦點。二人遇到任達華夫婦時亦相擁傾談，氣氛和諧。琦琦則穿上Deep V長裙，高貴大方又有睇頭，任達華則以隆重西裝示人，留有鬚根更添帥氣。