193街頭快閃露「鳥」

藝人郭嘉駿（193）日前在中環街頭為品牌快閃跳舞體驗AI科技，吸引不少市民圍觀。戴上搶眼小鳥頭套的193，與一眾充滿活力的舞者在屏幕前跳舞，並加入拳擊舞步，象徵一擊即中，193舉手投足神同步，節奏感十足。