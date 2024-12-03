娛樂

193街頭快閃露「鳥」

193戴上小鳥頭套，與舞者在街頭跳舞。 193戴上小鳥頭套，與舞者在街頭跳舞。
193戴上小鳥頭套，與舞者在街頭跳舞。
藝人郭嘉駿（193）日前在中環街頭為品牌快閃跳舞體驗AI科技，吸引不少市民圍觀。戴上搶眼小鳥頭套的193，與一眾充滿活力的舞者在屏幕前跳舞，並加入拳擊舞步，象徵一擊即中，193舉手投足神同步，節奏感十足。
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