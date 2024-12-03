《破．地獄》登華語片票房第二位 衛詩雅追夢16年 升呢亞太影后

《第61屆亞太影展》前日在吉隆坡舉行，衛詩雅憑電影《破．地獄》贏得「最佳女主角」大獎，榮升亞太影后，特別感謝導演在她灰心失意時，沒有放棄她。

演員衛詩雅主演的英皇電影《破．地獄》票房勢如破竹，截至昨日上午8時，票房已達112,924,058元，躋身香港電影華語片票房第二位。她更不負眾望，前日在吉隆坡舉行的《第61屆亞太影展》奪得「最佳女主角」大獎，榮升亞太影后的衛詩雅在台上哽咽發表感言：「呢個獎對我意義好大，代表住我16年嚟一直冇放棄夢想嘅成績表。我希望可以藉住呢個獎，畀更多人知道，衛詩雅係一個演員。多謝導演陳茂賢喺我自己要放棄自己嘅時候，你冇放棄我。」

《破》片在亞太影展中榮獲4項大獎，包括導演陳茂賢勇奪「最佳導演」；張叔平、彭正熙奪「最佳剪輯」；姚漢文則贏得「最佳美術指導」。陳茂賢對得獎喜出望外，指由開拍至今都是一趟充滿奇妙的旅程。昨日團隊又為《破》片舉行祝捷，慶祝電影在馬來西亞票房衝破1,000萬令吉（約1,745萬港元）。

洪金寶獲頒「終身成就獎」 此外，亞太影展又頒發「終身成就獎」給縱橫香港影壇逾60年的武打巨星洪金寶，表揚他領導及推動香港武打動作電影的貢獻。電影人黃百鳴則獲頒「亞太傑出電影人榮譽大獎」，他在台上表示：「對我來說，這個獎是我在電影界奮鬥了40多年的一個鼓勵。80年代有《開心鬼》，90年代有《家有囍事》，2000年後有《葉問》系列，我的電影成績表中規中矩，對自己來說都可以稱得上一個交代。」他在台上又開玩笑說：「我們不要懷緬過去，我們要展望未來，所以我最近唱歌都不唱《獅子山下》，我唱《記憶棉》。」