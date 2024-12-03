古天樂等好劇本再合作 佘詩曼呻法官難演 苦背專業名詞

「3料視后」佘詩曼日前憑劇集《新聞女王》再下一城，擊敗多位勁敵再度於新加坡封后，雖然屢獲殊榮但她從不欺場，為新劇的法官角色每天苦背台詞，誓要演得更有威嚴及說服力。

影帝古天樂（古仔）與視后佘詩曼（阿佘）昨日出席熊貓展，兩人從機艙步出，跟2,500隻熊貓公仔一同亮相，大會更特製電影《九龍城寨之圍城》角色「龍捲風」及劇集《新聞女王》角色「Man姐」造型的熊貓公仔送給他們。

唔敢重溫鬼片 兩人對上一次合作已是電影《衝上雲霄》及《常在你左右》，阿佘笑言怕看鬼片，故《常》片是她唯一一部不敢看的電影。談及由機艙現身，古仔笑言勾起當年一起拍攝劇集《衝上雲霄》的回憶，問何時再合作？他說：「都要睇吓有冇好劇本同市場需要。（想拍劇？）有合適角色都可以嘅。」

阿佘繼2011年的《公主嫁到》後，日前再憑《新》劇在新加坡《第29屆亞洲電視大獎》封后，更是首位在該頒獎禮兩度封后的藝人，她表示相當高興：「相隔咗10幾年，攞一個獎真係好難，所以係好大鼓勵，入圍嘅都係好強嘅對手，個個都演得好！」又表示正忙於拍攝新劇《正義女神Themis》，因太多專業名詞，每天都要背默對白，比《新》劇辛苦數倍。