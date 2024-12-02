Suede衝落台瞓身任摸 櫻坂46「回禮」襲港 捧場客超5倍

每年一度香港大型音樂節《Clockenflap音樂節》上周五一連3日舉行，日本人氣女團櫻坂46前日隆重登場，吸引大批歌迷逼爆會場，成員受訪時亦坦言港迷的熱情，令她們既意外又開心！

櫻坂46派出15名成員來港表演，一班忠實粉絲舉起螢光棒在台下應援。成員藤吉夏鈴以廣東話大讚粉絲：「你哋好正！」山崎天則以英語表示：「你哋係咪覺得好玩呀？整啲聲嚟！我哋好開心可以嚟到香港！」組合以《承認欲求》打頭陣，勁歌熱舞炒熱氣氛，又唱出《摩擦系數》與《自業自得》等，完場時她們以廣東話說「多謝」及「I love you」，並向觀眾鞠躬。

台下發生打鬥事件 騷後各成員接受傳媒訪問，她們指於音樂節首日有來會場觀摩看現場氣氛，而到她們表演時比預期多4至5倍觀眾，令她們很開心。她們表示有很多海外Buddies（粉絲專有稱號）會到日本見她們，很高興今次輪到她們到海外見Buddies，感受到港迷特別熱情，在台上也清楚聽到應援。至於被問到想品嘗甚麼香港美食時，山崎天表示：「北京填鴨！我也想比較不同餐廳的小籠包。」

除了櫻坂46之外，多次來港開騷的英國搖滾班霸Suede同晚亦於音樂節演出，吸引大批觀眾支持。主音Brett Anderson施展渾身解數搞氣氛，大跳特跳，妖艷扭腰，倒轉行又跪地，更不忘施展招牌揈咪，他以廣東話打招呼：「你好香港！」除了唱出多首名曲引來全場大合唱之外，Brett多次落台親近粉絲，瞓晒身任摸，非常投入搏命！Brett表示：「我哋一直想嚟呢個音樂節但配合唔到，今次終於嚟到，好開心！」他又說出「明年再見」，透露再度來港的計劃。期間有小撮年輕觀眾大聲爆粗叫囂，持續不斷地嘲弄主音在高音時遞咪給觀眾，惹來其他觀眾側目。

此外，英國人氣饒舌天王Central Cee前晚亦有演出，期間台下觀眾發生多宗打鬥事件，大會在社交網出Post表示不會容忍對藝人、工作人員或其他觀眾作出的不恰當行為，必定將搞事者趕離場及送官究辦。