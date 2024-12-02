暢所欲玄：好人品才會帶來好運

信任取決於人品，好人品才會帶來好運！

命最好的人往往具備自信、樂觀和吃苦的特質，這些特質使他們能夠在生活中保持積極向上的態度，面對困難時能夠保持冷靜和理智，從而更容易走向成功。

那些真正厲害的人，從來不會把「厲害」二字掛在嘴上。人的一生難免有浮沉，不會永遠旭日東升，也不會永遠痛苦潦倒。許多人盼望有所得，智慧、平安、健康、長壽、幸運、自尊、富裕乃至兒孫興旺孝順等等，可是往往事與願違，人生諸事有沒有好結果與因果有關，即多種善因，而讚美是善因之一，天地的恩賜，以至他人的美德，讚嘆者得善緣，麻木者無緣得善，嫉妒者轉善為惡，這便是宇宙法則，看不見，摸不着。當代科學無法驗證，但它客觀存在。

運好壞要用時間用心去感受，看人不要用眼睛去看，容易走眼，有些人是演員，在人面前就扮好人，但一轉身就變成魔鬼，玩陰謀心計，其虛假的真誠，更恐怖過魔鬼，不可以只看外表和說話。如果人想變畜生入畜生道，就是一眨眼的事，怎樣也不能幫你破地獄。因果不能開玩笑，不是迷信的，是科學是自然法則，頭頂有青天，暗處有神明，行善作惡天地知曉。

堪輿學者元海