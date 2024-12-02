自爆移情別戀 周吉佩開處男騷 鍾柔美成夢中情「女」

無綫歌唱比賽節目《中年好聲音》首季冠軍周吉佩等足16年終圓夢舉行處男演唱會，請得鍾柔美擔任嘉賓，二人雖然相差11歲，但跳唱韓國洗腦歌曲《APT.》時零違和感。

《中年好聲音》首季冠軍周吉佩（吉吉）前晚假旺角麥花臣場館首次舉行個人演唱會，人緣極好的他獲一班《中年》歌手龍婷、羅啟豪和譚輝智等捧場，其外父更上台派大利是，相當熱鬧。這次演出他請來尹光及「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）擔任嘉賓，38歲的吉吉與Yumi打破年紀界限，跳唱韓國大熱神曲《APT.》，表演結束後，吉吉大讚Yumi勤力，更笑言「生得佢出」：「希望個女第時似你，以你做學習對象。」

當晚吉吉共換了6套衫，開場時他以紅色Deep V造型現身，用結他自彈自唱又敲打油桶鼓，感觸向歌迷說道：「多謝你哋不離不棄。」又指人為了生存，會與夢想漸行漸遠，甚至忘記夢想，但某天突然醒悟，很想實現夢想：「夾Band係種子，人生經歷係寫歌嘅養份，唔好等到老，離世時帶住問號，呢個係我爸爸教。」

演出陸續有嚟 吉吉談及其歌曲《第二次初戀》，自爆太太是自己第5位女友，不過卻有初戀的感覺，只是現時已「移情別戀」，他說：「依家冇啦！因為依家初戀係我個女。」在鳴謝環節，吉吉乘機氹番太太，將她放在第一位：「喺人生中最落泊時出現，太太成日話有3個仔女，我係大仔，多謝佢照顧到我肥肥白白。」吉吉之後感謝亡父，語帶哽咽說：「係我生命中最重要嘅人，雖然離世咗20年，但覺得一路都喺我身邊守護，希望爸爸今日睇到，你個仔冇令你失望。」

演唱會尾聲，吉吉預告很快再跟粉絲見面，受訪時說：「有澳門站，應該唔使等到出年。」還望可到大灣區及美加等地巡唱。