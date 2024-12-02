摸Pet Pet：移居內地 終遇心靈伴侶 何珮瑜一眼定情 刀口邊緣救狗

藝人何珮瑜（Jeana）家有愛犬「春天」，經常在家蹦蹦跳的牠，原來曾一度活在菜刀邊緣，幸有Jeana及時相救，才得以脫險！Jeana視愛犬如家人，正等候在外讀書的弟弟農曆新年回家，屆時拍攝「全家福」，一家人齊齊整整！

Jeana在圈中默默耕耘，曾參演不少作品，在電影《神探大戰》中就飾演劉青雲女兒，深情演繹令觀眾留下深刻印象。為了方便照顧家人，她近年搬到內地居住，早前收養了一隻小狗「春天」，收養過程原來相當轉折：「我喺一個送去狗肉店嘅狗籠見到佢，當時佢嘅眼神好憂傷，我一望就覺得要收養佢，因為佢喺江西，我用咗好多方法先能夠送佢嚟北京，嚟到嘅時候，佢好肚餓，一口氣食咗5碗狗糧，我亦第一時間幫佢剃毛、沖涼同睇醫生，佢成身都係傷口，啲牙仲削到貼住牙肉，好彩檢查完冇乜大礙，只係肚裏面有蟲，驅蟲就可以。」