中娛星動：北京巡唱連環送驚喜 王菲激罕捧場 竇靖童歌頌母女情

天后王菲驚喜現身支持女兒竇靖童（童童）的北京巡唱，化身小粉絲的她看得投入，不時揮舞手上的螢光棒，又興奮晒V。網民紛紛大讚童童唱功了得，有媽媽的影子。

竇靖童出道8年，首次舉行個人巡迴演唱會《狀況外》，前晚唱到家鄉北京站，平日甚少到場觀看女兒演出的王菲，今次激罕捧場，有網民在社交網分享她坐在觀眾席的影片。片中見王菲與朋友一起坐，起初她刻意坐在較後位置，似乎想以友人做掩護。

童童在演唱前表示：「北京是家，所以翻唱特別的曲目。」原來北京場的驚喜曲目是媽媽王菲的《你快樂所以我快樂》，此曲正是王菲在童童出生那年獻給女兒的歌，現場歌迷大為感動，而王菲聽到女兒獻唱後，本來表現低調的她按捺不住，立即化身小粉絲，不時揮動手上的螢光棒，又開心高舉勝利手勢，不過聽到現場粉絲起哄後，又立即害羞地躲起來，心情看似不錯。

霆鋒型爆演出 不少網民看過影片後，都表示非常感動：「沒有甚麼比這一刻更能表達母女情了，菲從來不對外秀自己是好母親，但是一言一行都表達了對女兒們深深的愛。」同時大讚童童唱功了得，有媽媽的影子：「從98年開始喜歡王菲，童童唱出媽媽味」、「聲音有一點王菲的味道，並多了些灑脫。」

另外，王菲的男友謝霆鋒前晚起一連兩日，為澳門搖滾美食節擔任表演嘉賓，戴上黑超及頭巾的他，拿着結他自彈自唱，炒熱全場氣氛，完場時更說：「一係明天見，一係出年見。」網民大讚霆鋒演出精彩，並期待他與女友王菲及竇靖童同台演出。