娛圈單打：熟女賣肉求榮 兩點原形畢露

如果大家成長於千禧年代，一定記得日本少女天團Morning娘係何等風光。當中最受歡迎者，莫如現年39歲嘅後藤真希。小妮子年僅13歲入團，清純如蒸餾水，唱片大賣，廣告大爆。可惜時間彈指即過，呢位當年玉女早就無復當年勇，如今竟要賣肉求榮，都咪話唔唏噓。

嗱，後藤為咗紀念出道25周年，日前推出大尺度露出寫真集，旋即造成轟動。雖然已屆熟女之齡，先後誕下一子一女，但火辣身材更勝少女時期，有前有後風韻猶存。寫真集以性感作招徠，後藤亦冇令人失望，驚現身穿淺色薄TEE真空落水濕身照，唔止豐乳破衣而出，兩點更係原形畢露，睇到鹹濕仔流晒口水。

寫真集夠晒睇頭，鐵粉卻大喊眼冤。鬼咩，話晒後藤當年係玉女級數，根本唔需要賣肉，但一如日本藝能界既有定律，女明星一旦上咗年紀，事業無以為繼，最後只剩下剝衫一途。

例如憑電影《花與愛麗絲》走紅，又嚟過香港拍《頭文字D》嘅鈴木杏，好景不常，旋即過氣，廿幾歲女已要露兩點拍電影，家陣更已淡出藝能界。又如90年代玉女酒井法子，嫁錯郎兼染上毒癮，後來更要脫剩內衣褲拍寫真救亡。

此所以，後藤走唔出呢個定律，真係冇乜好奇怪，畢竟每年都有大量年輕貌美嘅囡囡入行，舊人好快被淘汰。難得後藤一脫惹起回響，總好過除晒都冇人講。呢個世界就係咁現實，色衰愛弛都要搵錢開飯，何況後藤幾年前被爆背夫出軌，仲寫下悔過書直認同細幾歲嘅舊愛上床，身敗名裂。試問唔除衫，仲有乜嘢謀生技能吖？