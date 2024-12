獨家爆料：40歲新里程 誓做強人 高鈞賢雙喜臨門 結婚做老竇

之前他曾透露媽咪剛剛做了手術,所以要多放時間在香港照顧對方,原來其母早前發現患上乳癌二期,他說:「有次佢發現心口有硬塊,檢查發現到,已經做咗手術,不幸中嘅大幸。之後都仲有一條長路去Fight,會照顧住媽咪。咁多年我向事業進發,媽咪都畀我一句"I believe you can, you will." 所以我都用同一句同我阿媽講,去戰勝呢個病。所以總括嚟講,40歲係我人生一個好重要嘅時刻,我要做個強爸爸、老公同囝囝嘅角色,所以阿女個名都係用獅子嘅『Lion』,佢叫『Liona』。」