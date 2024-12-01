Call齊家人回鄉開餐 Taylor感恩節報喜 明年6月搞婚禮

美國流行天后Taylor Swift事業愛情兩得意，即將於本周完成世界巡迴演唱會的她，近日趁住小休陪伴男友Travis Kelce與家人聚餐慶祝感恩節，更被爆他們趁佳節飯局宣布訂婚喜訊！

據知Taylor與Travis早已安排雙方家人全數出席今年的感恩節聚餐，Taylor邀請了男友的家人飛抵她的家鄉納什維爾食飯及見面，有知情人士爆料：「呢個唔單止係慶祝感恩節，Taylor同Travis會向一眾親人宣布佢哋計劃結婚。」據知他們已擇定吉日，將於下年6月、即二人拍拖兩周年紀念舉行婚禮。

雙方暫時並未就訂婚一事作回應，據知他們慶祝完感恩節後，將會暫時分頭工作，Travis飛抵密蘇里州準備今日於當地舉行的球賽，至於Taylor就會飛到加拿大溫哥華，為本周稍後的最後3場演唱會作準備。臨開工前，Taylor前日被拍到與「未來奶奶」Donna結伴到球場捧男友場，Taylor戴住有Travis球員號碼「87」的金鏈為男友打氣。此外，前日是美國「黑色星期五」，即感恩節後的周五購物節，今年當地的連鎖大型百貨公司與Taylor合作推出她的各類產品，包括新出的巡唱限量版新書，吸引大批粉絲漏夜排隊等候搶購。

希莉放閃孕味濃 另一方面，美國女星希莉辛菲（Hailee Steinfeld）日前亦宣布與美式足球員男友Josh Allen訂婚。27歲的她於社交網分享男友求婚時的照片，Josh於日落前在浪漫布置下向希莉單膝下跪，二人又咀嘴，她表示求婚日期為11月22日。照片公開後引來網民熱烈討論，指照片中的希莉孕味濃，懷疑他們是奉子成婚。