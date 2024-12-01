娛樂

袁嘉敏用交友App覓筍盤

前港姐袁嘉敏近年移居英國生活，並轉型做KOL，不時透過社交平台分享生活點滴。而看似享受單身貴族生活的她，日前透露自己正在使用當地一款交友App，並極力推介當中不少「筍盤」。不過，袁嘉敏過度熱情的推薦，難免令人覺得有賣廣告之嫌。
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