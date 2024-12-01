馮德倫老妝谷劇 舒淇放閃助攻

藝人馮德倫最近重返電視圈，於陳偉霆與劉雅瑟主演的新劇《太陽星辰》中飾演帥氣法醫。近日他在社交網分享劇照作宣傳，激罕與太太舒淇隔空放閃，他留言：「任何人，都無法永久保守秘密，即使他始終閉口不言，1120共赴真相之約」，相中見他戴着眼鏡，一頭白髮，顯得有點蒼老。沒想到老婆舒淇竟轉發貼文，開玩笑問道：「你是誰？」造型蒼老讓人有些認不出他來，而網民亦留言打趣：「你的好姐妹……」、「你老公、你老公」、「我的情敵」。

其實之前馮德倫在接受訪問時就提到從前拍攝《美少年之戀》，被影迷盛讚是當年的鮮肉顏值天花板，但隨住年紀漸長，不時會被指「斷崖式衰老」，被問到有否考慮重回偶像劇賽道？他即開諧音玩笑：「偶像劇？嘔吐的嘔嗎？」又笑稱自己以前確實是美少年、小鮮肉，但如今形象已經差很遠，飾演大叔或中年成熟角色較為適合。

陳偉霆增肥扮幸福 另外，這次陳偉霆亦不惜自毀靚仔形象，特意為角色增肥，對觀眾來說可謂一大驚喜，他直言：「楊光耀（角色名字）工作很忙碌，有美好家庭，老婆賢慧，女兒可愛。劇中有很多一家3口吃飯的鏡頭，他的生活特別幸福，我覺得他需要胖一點，有啤酒肚、雙下巴，才更貼合這個人物形象。」