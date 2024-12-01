李彩華夜蒲 引仔搭訕

藝人李彩華（Rain）不但投資有道，近年又長駐內地吸金，是圈中小富婆。她不時透過社交網分享生活點滴，日前Rain透露跟一班好姊妹落酒吧狂歡時，竟然有靚仔主動請她飲酒，對方身材高大，髮型似足韓星，難怪令她心情興奮。不少網友留言大讚Rain凍齡有術，內外條件又優秀，相信平時都有不少靚仔埋身。