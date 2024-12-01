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龍門陣
林允濃妝滑雪 格格不入
林允的滑雪Look遠睇簡約，近睇才發覺化了彩虹眼妝。
前「星女郎」林允經常挑戰不同造型，務求以最佳狀態與粉絲見面，日前她現身滑雪場，穿上運動服的她低調簡約，從舞台上的艷麗女星頓變鄰家少女，感覺截然不同。
化妝師分享了林允的滑雪妝，白滑肌膚散發出自然美，近睇也看不出一點瑕疵，不過網友似乎不太收貨，指滑雪運動與彩色濃妝不配，有點格格不入的感覺。
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