林允濃妝滑雪 格格不入

前「星女郎」林允經常挑戰不同造型，務求以最佳狀態與粉絲見面，日前她現身滑雪場，穿上運動服的她低調簡約，從舞台上的艷麗女星頓變鄰家少女，感覺截然不同。

化妝師分享了林允的滑雪妝，白滑肌膚散發出自然美，近睇也看不出一點瑕疵，不過網友似乎不太收貨，指滑雪運動與彩色濃妝不配，有點格格不入的感覺。