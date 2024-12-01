Twins美國開唱 歌迷熱情飛撲 阿Sa握手釀混亂 險被扯落台

組合Twins於美國大西洋城舉行巡唱期間險釀意外！於握手環節時有大批粉絲不守秩序，紛紛衝到台前，令場面混亂，加上舞台未有圍欄保護，蔡卓妍彎腰與粉絲握手時，差點被拉落台，場面驚險！

蔡卓妍（阿Sa）與鍾欣潼（阿嬌）最近忙於舉行Twins世界巡迴演唱會，繼早前完成兩場加拿大場後，11月27日的美國大西洋城場亦圓滿結束，不過原來當晚險出意外。有粉絲在社交網上載演唱會影片，阿Sa於台上彎低腰，與台下一眾粉絲握手，相當親民。但有粉絲留言表示握手環節一開始，就有大量粉絲衝上台前，令場面變得極混亂，而且舞台與台下距離極近，又未有圍欄保護，粉絲幾乎將阿Sa扯下台。

幸好工作人員一直尾隨阿Sa，一見有危險就出手拉一拉她牛仔褲上的皮帶圈，總算化險為夷，而Twins亦似乎未受影響，繼續演唱，歌迷都心痛表示Twins要小心為上。單計美國，她們於拉斯維加斯以及內華達州，總共尚有3場騷未完成，還有大量粉絲等着與她們見面。

靚樣17年冇變 雖然忙於巡唱，不過阿Sa和阿嬌亦忙裏偷閒，趁休息期間在當地遊覽，更去到著名的大瀑布打卡，阿Sa於社交網晒出合照，發現原來在2007年時，二人亦曾在該瀑布前留影，她笑言：「阿妍同阿潼舊地重遊，17年前，咪話唔驚，17年前同17年後都係同呢個人一齊去！」阿Sa又晒出17年前的照片，二人多年後容貌幾乎零變化，網友都大讚她們凍齡有術。