上吐下瀉 生日前消瘦 朱晨麗病得着時 夠Quota撐枱腳

藝人朱晨麗前晚現身活動，明天生日的她透露早前疑食物中毒以至又屙又嘔，病足一星期，不過因此令身材清減不少，有足夠Quota跟朋友食慶生飯，而緋聞男友史昊洺亦已在食飯名單中。

藝人朱晨麗（朱朱）、陳煒、名媛諸葛紫岐前晚出席時裝設計比賽，向來打扮女性化的朱朱以中性裝束上陣，提到明天生日，朱朱稱已有很多朋友約她食生日飯，問到緋聞男友史昊洺有否相約？她說：「每個朋友都有約我，逐個人夾吓邊日可以。」至於生日願望，她表示最重要身體健康，因之前疑食物中毒以至上吐下瀉，雖然已打針，但仍休息了一周才痊愈，過程辛苦，唯一好處是瘦了不少。

陳煒每日背書 至於陳煒以低胸裙現身，她透露正忙在內地拍攝新劇，劇中飾演律師的她有大量法庭戲，每日收工就努力背書，令她大感挑戰，而早前生日的她稱生日當天在工作中度過，獲劇組送上蛋糕及鮮花，老公就提早一日為她慶生。

另外，諸葛紫岐宣布第三度改名：「我會改為諸葛紫麒，師傅話改呢個名會增加智慧，已經改咗3個月。」她謂對新名很滿意，因為老公叫薛嘉麟，兩人最後一個字可組成「麒麟」，意頭十足，對成為「麒麟CP」，她相當受落。