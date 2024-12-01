「跑」出人生低谷 李佳芯保持步伐 靜待事業愛情雙收

近年屢傳遭無綫雪藏的視后李佳芯工作少之又少，早前台慶亦冇影，再惹離巢疑雲。昨日她現身活動，親解「消失」之謎：「又唔係得我一個缺席。」不過亦直言續約問題和戀情都沒有新進展。

昨早李佳芯（Ali）身穿露腰裝偕無綫《中年好聲音3》主持車婉婉，以及建華集團主席凌偉業、副主席凌偉漢齊齊出席「建華企業慈善跑2024」活動。Ali甫出現即成集郵目標，可見依然Keep住人氣，她以嘉賓身份上台分享愛上跑步的原因，指12年前正值人生低潮，沒有工作，惟有跑步打發時間。問到現時工作量偏低，是否遇上人生另一個低谷期？Ali卻說：「都唔係呀，我唔知外面點樣用工作量衡量我，依家好Enjoy自己嘅工作步伐，想有多啲自己嘅時間，我都有Project做緊，遲啲同大家分享。（個Project同無綫有關？）係自己嘢。」

問到是否如12年前一樣要日日跑步？她就說因體質問題，每逢跑步或做Gym都會激瘦，所以多數做瑜伽及打網球。談及缺席台慶，Ali坦言：「嗰時我冇收到通知，同埋我都唔喺香港，去咗讀短期課程。（冇預留時間做台慶？）咁個課程日子都好彈性嘅，其實都唔係得我一個缺席。（傳有喜嘅湯洛雯同懷孕嘅黃翠如都冇去。）或者我係同一個原因，（有喜？）唔係，我都想有喜訊同大家公布。」

車婉婉出埠過聖誕 談到她早前在社交網留言，其中一句「to love and be loved」被指是脫單，Ali暗示未有突破性發展：「唔知呀 ，希望下次同大家分享啦。」至於和無綫續約的問題則如感情事一樣沒有進展，她透露依然與無綫傾談中，並非自己要求高，只是未達成共識：「傾合約係雙方面，人唔同嘅階段有唔同要求，依家我想多啲時間做自己嘢。」

同場的車婉婉自爆日前錄影無綫節目《中年好聲音3》時，疑被兩位學員傳染了流感，她謂：「我唔知佢哋病，仲好埋身，第二日就喉嚨痛。初時用偏方飲雪梨水，但今日要唱歌就去咗睇醫生，食咗令我好精神嘅藥，相信都頂得住。」她又透露聖誕節將在紐約開騷，順便帶囝囝一起度假、探親及慶生。問到將如何慶祝？愛自我挑戰的她打算嘗試滑雪，但擔心受傷會影響日後工作，故只會在安全性高的雪地過吓癮。