與成始璄互封Super star 張敬軒操定韓文 衝出國際

歌手張敬軒（軒仔）前晚與韓國抒情歌手成始璄合唱，軒仔挑戰韓文歌喊驚，自嘲似泰星在獻唱，而試過唱韓文、泰文和菲律賓文的他，戲言要衝出東南亞，有望做「國際軒」。

前晚軒仔與成始璄於西九音樂節舞台上，展開一場港韓音樂交流。二人互笠高帽，稱呼對方為Super star，成始璄更講笑謂：「唔使睇樣都知你是好人。」又大讚以一身格仔造型示人的軒公相當帥氣。雙方合唱韓文歌和國語歌，軒仔在獻唱韓文歌《哪怕只是暫時》期間，大叫：「好驚呀！」又感謝對方前一晚幫自己糾正發音。

軒仔受訪時表示當晚是第二次唱韓文歌，自嘲猶如泰星在唱韓文，雖然練習多時，但仍有口音。曾唱過韓文歌、泰文歌和菲律賓歌的他也略懂印尼話，認為學音樂的人語言模仿能力較強，希望正式學韓文以應付愈來愈多的音樂節。問到是否想做「國際軒」？他笑言：「東南亞啫！（若成始璄明年來港開騷自薦做嘉賓？）想做觀眾多啲，佢係殿堂級歌手，我只係新丁，今日好似考試，我都叫佢做老師。」

與香港緣分不淺 另外，提到MIRROR紅館騷發生意外後，他一直有送營養餐單給傷者，軒仔表示想幫助年輕人：「每個人釋出善意，世界會靚好多、開心好多。」並澄清之前暴瘦是5、6月期間愛貓入院，自己擔心到不能熟睡所致，現時體重已回復舊觀。

至於成始璄以流利英語分享與香港的淵源，其父親早在80年代來港工作，他隨父來港入讀國際學校，自爆初來乍到言語不通，只懂說出英文名，又大讚港人友善，對香港留下深厚感情並忍不住高叫：「I Love You Hong Kong！」