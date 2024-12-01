娛圈單打：天價分手揞口費 搵得勁多唔嫌貴

人怕出名豬怕肥，身為頂流偶像，更加步步驚心。嗱，主演《蒼蘭訣》爆紅的王鶴棣，一直規行矩步，冇乜負評傳出，之不過，內地最近就盛傳，棣棣甩掉拍拖多年嘅圈外女友，開出天價分手費作補償，個數大到足夠買到半個豪宅！講緊嘅豪宅，係另一頂流肖戰豪擲近4,000萬港元在重慶購下嘅豪宅喎，意味分手費接近2,000萬港紙！

嘩，出手好闊綽喎，難怪被爆料網紅形容為「良心價」。有指棣棣就讀西南航空專修學院期間認識圈外女友，二人拍拖6年。隨住棣棣走紅躋身頂流之列，同女友愈行愈遠已成定律。有口痕友稱，出到成2,000萬分手費咁慷慨，擺明係揞口費！希望前度收咗錢有番啲道德，唔好攞舊情四圍唱。

都啱嘅，既然錢可以解決就唔係問題，總好過搞到人又冇、錢又冇，𢱑爛塊面揭開肚皮爆料數臭吖。話時話，呢排有傳黃曉明疑似同葉珂分手，倘傳聞屬實，曉明大哥荷包勢必大出血，否則就要預咗葉小姐反轉豬肚，來一招玉石俱焚。

講番棣棣，好彩佢出道至今都冇行差踏錯，反而個性不拘小節，曾在綜藝節目扮西瓜，堅係將塊面連個頭都髹到綠黑相間，頭頂仲有條西瓜椗，震驚14億中國人！大家都冇諗過，一個年輕偶像可以咁樣醜化自己，證明棣棣真係好玩得！

個性咁吃得開，加上演戲唔差，又冇話四圍食女，棣棣不紅，真係天理不容，抵你成為頂流搵咁多錢！大家睇到啦，隨隨便便都可以攞半層豪宅嘅天價出嚟補償前度，呢位「弟弟」身家有幾豐厚，諗都諗得到！記住唔好逃稅呀！