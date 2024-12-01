忙到冇時間下廚「餵」妻 蕭正楠讚BB旺父母 夫妻檔搵奶粉錢

最近宣布造人成功的蕭正楠近日密密接Job，昨日偕關嘉敏出席深圳活動，他坦承最近因工作忙碌，難以抽空為太太黃翠如下廚，又爆兩人將會夫妻檔上陣搵銀，大讚BB未出世已勁旺父母。

藝人蕭正楠（阿蕭）與關嘉敏昨日現身深圳為食店主持開幕儀式，阿蕭獲食店承諾一世免費任食，曾經開過漢堡包店的他被問到會否打算孖太太黃翠如開店時，他笑言很大機會是自己一腳踢：「自己打本，自己睇舖頭。」皆因他不想翠如太過操勞，加上預計她將要照顧BB，屆時會相當忙碌。

講到翠如的身體狀況，他透露太太身體愈來愈好，亦愈來愈開心，揚言會盡量做足太太的要求，至於食量方面，他說：「佢依家少食多餐，唔可以一次食太多，可能半個鐘就會肚餓，不過我因為最近工作比較忙，所以好難親自下廚。」他自言工作時間密集，幸翠如很體諒，並透露數天後會夫妻檔出活動，講到喜事帶挈工作量增加，他大讚BB旺父母，自己會更努力搵奶粉錢。

關嘉敏獲爸爸真傳 另外，關嘉敏的爸爸原來是行政總廚，她指爸爸廚藝了得，但自己怕上鏡顯肥，加上天生肥底，所以不敢多吃。而她得到父親真傳，廚藝亦不俗，她說：「因為小時候爸爸媽媽工作忙碌，爸爸每日凌晨返屋企都要食消夜，我就會煮定消夜放喺雪櫃等佢返嚟食，相信我喺荒島都可以生存。」講到「扮嘢」出色大獲好評，她自認樣子較Cool，經過「扮嘢」之後給人親民感覺，並透露稍後會推出個人單曲，包括跳唱歌及慢歌。