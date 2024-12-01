獨家消息：內地票房破400億 年底33片上畫 甄子丹衛詩雅參戰爭食尾胡

今年內地總票房衝破400億元人民幣，各大電影公司作最後衝刺，單是12月已有33部作品上畫，在港大收的《破．地獄》亦將於本月14日殺入內地，與甄子丹的《誤判》及陳思誠的《誤殺3》分一杯羹！不過，有人歡喜有人愁，同為影帝級的吳慷仁與馮紹峰的主演作同告失利，齊齊成為本年度低票房之王！

踏入12月，不少行業開始做年結，今年內地票房總收入截至昨日已達402億元人民幣（約432億港元），當中上月22日上映、宋佳與鍾楚曦主演的《好東西》，截至昨日票房已有3.3億元人民幣（約3.55億港元），成績不俗。而來到今年最後一個月，各大電影公司都相當積極，單是12月便有33部作品輪流上畫，據知名單還會不斷增加。

在香港衝破億元票房、由衛詩雅主演的英皇電影《破．地獄》，亦將於本月14日在內地上映，同日還有何超蓮有份主演的《多想和你再見一面》，加上聖誕新年檔公映的甄子丹新作《誤判》，以及陳思誠監製電影《誤殺3》，整個12月可謂相當熱鬧！

《熱辣滾燙》勢成片王 不過，近年內地票房「貧富懸殊」極為嚴重，今年的總票房與去年549億元人民幣（約590億港元）相比亦有所差距，最有機會榮登「片王」的《熱辣滾燙》大收34.6億元人民幣（約37億港元），相反，台灣金馬影帝吳慷仁主演的《富都青年》，有影帝光環加持仍無助票房，僅收342萬元人民幣（約367.5萬港元）；而趙麗穎前夫、曾獲內地百花獎影帝的馮紹峰亦同樣命運，與內地小花鞠婧禕合作的《金錢堡壘》低收303萬元人民幣（約325.6萬港元），票房慘敗，情況令人慘不忍睹！

新片仆直無損馮紹峰的心情，日前被拍得與新歡高調行街拍拖的他，蜜運中亦沒有冷落兒子「想想」，近日再被拍得接囝囝放學，兩父子手牽手邊行邊傾，場面溫馨。

至於快將「登陸」的《破．地獄》，女主角衛詩雅連日在外地宣傳，完成澳洲首映後，又啟程到吉隆坡，日前更偕導演陳茂賢開Live與觀眾互動。變身「空中飛人」的她，日前上載在飛機上敷Mask的短片，爭取時間扮靚，明年2月做個靚新娘，工作與籌備婚禮兩不誤。