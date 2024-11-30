鄭雨盛蒲頭 殘爆認錯 金高恩封青龍影后 湯唯孖老公派糖

韓國影壇盛事《第45屆青龍電影頒獎禮》昨晚在首爾舉行，內地女星湯唯罕有孖韓國導演老公金泰勇出席放閃，雖然未能贏得影后，但仍獲得人氣明星獎。而最近被爆有私生子的男星鄭雨盛就殘爆現身，並親自為最近的爭議道歉。

今屆《青龍》由女星韓智敏與男星李帝勳接棒擔任新主持，湯唯憑老公金泰勇執導的電影《Wonderland》角逐影后，兩人翹住手行紅地氈，相當甜蜜。湯唯在受訪時用中、韓及英文說：「大家好，我是湯唯，好高興能以《Wonderland》再來到《青龍》。」雖然她最後不敵賣座電影《破墓》的女星金高恩，未能奪得「最佳女主角」，但仍與男星具教煥、丁海寅及女星林智妍一同捧走人氣明星獎。至於首度封《青龍》影后的金高恩對於能做演員表示感恩：「我今後也會抱住感謝的心繼續演戲！」

黃政民跑出稱帝 憑《首爾之春》角逐影帝的鄭雨盛最近爆出有私生子兼一腳踏三船的醜聞，日前有傳不會出席頒獎禮的他與男星黃政民一起現身，親自宣布二人主演的《首》片是2024年最賣座的電影。飽受爭議後首度露面的鄭雨盛面上布滿鬚根，十分憔悴，他表示：「我不希望因為我的私事而令電影蒙上污點，所以決定出席今天的頒獎禮，非常抱歉令愛我、對我抱有期待的所有人擔憂和失望，我會承受所有指摘，作為父親我會盡所有責任到最後。」鄭雨盛最後亦捧蛋而歸，「最佳男主角」則由他的拍檔黃政民獲得，黃政民領獎時特別感謝一直支持他的妻子。

至於男星丁海寅與女星李炳熙就分別憑《躁底師兄2行刑師》及《路基完》贏得最佳男、女配角，最佳男、女新人則由《戀愛大都會》的男星魯尚炫及《60分鐘亡命直播》的朴柱炫獲得，《首爾之春》則成為最佳電影。