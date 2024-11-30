暢所欲玄：最怕被人冷落的Top 3星座

11月來到尾聲，相信大家已經開始安排年末的假期活動了。今期講一下最怕被人冷落的3大星座，大家在慶祝佳節時別忘了預他們一份！

1.獅子座：獅子座天性熱情、自信，需要大量的關注和讚美來維持自我價值，喜歡成為焦點，一旦感到被冷落，便會深感失落和孤獨。這種情況下，獅子座可能變得敏感，甚至會表現出不安和憤怒。他們渴望被認可和尊重，對人際關係非常重視，渴望在友誼和愛情中扮演重要角色。因此，被冷落對他們來說是一種很大的打擊，讓他們懷疑自己的價值和重要性。

2.天秤座：天秤座重視和諧與平衡，在社交關係中，渴望被人喜愛和接納，非常在意他人的看法。被冷落會讓天秤座感到不重視和孤獨，極易影響自信心。他們努力保持周圍環境的和平，當感到被排斥時，會陷入深深的失落和懷疑。

3.雙魚座：雙魚座情感豐富且極度敏感，對外界的情緒變化特別敏銳，被冷落對他們來說是一種深刻的痛苦。雙魚座常常用同理心去理解和感受別人的情緒，當他們感到被忽視或冷落時，會覺得自己被拒絕和不被需要，繼而感到孤獨和憂鬱，甚至陷入自我懷疑和內心的掙扎中。這樣的特質讓雙魚座在感情和社交中需要更多的關注和理解。

占星師Scorpio