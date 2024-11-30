女友關曉彤被勸分手 鹿晗醉酒直播 爆粗舉中指

內地頂流男神鹿晗前日開Live跟網民互動，他展示眉釘貼紙，形象忽然由花美男變成Rock友，更疑似飲醉酒，口齒不清兼且動作多多。他還點名鬧鹿哈（鹿晗模仿者），似乎不滿對方經常扮自己賺錢，公然表示要打電話給對方，期間更情緒失控對住鏡頭舉中指，多次爆粗，似乎難掩醉意，不過他就堅稱自己沒有醉，並且酒量不小：「不是一杯小麥果汁的量。」

遊杜拜 開食戒 不過網民最關心的是，鹿晗直播到一半時，忽然出現與其女友關曉彤十分相似的聲音。之前二人曾多次傳分手，如今他們疑似「合體」開Live，雖然沒有同時露面，但依然令話題「#鹿晗直播疑似關曉彤在旁邊#」即衝上熱搜榜第一位。不少關曉彤的粉絲對此大表心痛，力勸偶像跟情緒不穩的鹿晗分手，有人留言表示：「請關曉彤遠離情緒不穩的男人，還要拉她上熱搜」、「分手和進組早點提上日程」、「爆粗口情緒不穩老男人，次次發瘋都拉關曉彤上熱搜！能不能管管？」

雖然一眾粉絲都留言相勸，但關曉彤一於懶理，在社交平台大晒去杜拜旅行的影片，看到她在當地大開食戒，更到了不少景點打卡，盡情吃喝玩樂，心情似乎沒有受到影響。