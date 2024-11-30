鄧伊婷姊妹相聚 變寵物大會

藝人鄧伊婷、譚嘉儀和黃嘉雯向來感情要好，不時相約到處玩。昨日她們在社交平台分享High Tea照，其中譚嘉儀和黃嘉雯更各自帶同愛寵參加聚會，令鄧伊婷愛不釋手，鄧伊婷表示：「兩隻小可愛都好乖好得意，真的物似主人形，多啲出嚟玩啦！」吸引大批網友留言表示羨慕兩隻寵物可以被美女包圍，輪流抱抱。