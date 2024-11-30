獨家訪問：17歲為唱歌入行 胡定欣「圓」夢開個人騷 跳唱Ready

胡定欣演得唱得，繼之前跟「胡說八道」好姊妹到外地開演唱會後，明年她將於佛山開個人巡迴音樂會，定欣心情興奮之餘亦信心十足，跳唱冇難度。

視后胡定欣演技出色不容置疑，於唱歌方面亦相當有實力，她17歲時曾參加無綫新秀歌唱大賽，雖然沒有入圍，但之後參加無綫Cover Girl選舉而入行，一直喜歡唱歌的她，多年來除了有唱劇集主題曲外，之前亦跟好姊妹胡杏兒、李施嬅、姚子羚等到美國開騷，於台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》中，亦跟黎耀祥齊齊翻唱《紅蝴蝶》作為劇集插曲，演繹出另一番味道。

定欣前晚於社交平台宣布將於明年1月12日在佛山舉行《Live Circle巡迴音樂會》，並配文：「人生就像一個圓。好開心想話畀大家知，2025年1月我將會在佛山辦首個個人專場，今次並不是FANS CLUB GATHERING，係真係公開的音樂會，對於當年入行係因為鍾意唱歌嘅我，今日有機會透過唱歌同大家分享我的故事同交流，對於我嚟講係特別有意義！」她接受本報獨家訪問時說：「好開心呀！期待咗好耐，可以喺內地辦第一個個人專場，畢竟自己好鍾意唱歌，依家走咗一個圈，畫咗一個圓，可以用歌曲分享自己故事同觀眾交流吓！」問到會否請好姊妹做嘉賓時，她說：「唔知班姊妹得唔得閒呢？（使唔使練定舞？有冇難度？）對上一次跳舞已經係胡說八道個騷，應該OK啩，跳吓跳吓就冇問題㗎喇！」

買定菜為姚子羚慶祝 此外，姚子羚本月21日踏入44歲生日，繼早前跟粉絲舉行生日會後，日前她跟「胡說八道」好姊妹合體慶生，並於社交網晒相，見胡定欣、胡杏兒、黃智雯及胡蓓蔚送上鮮花及蛋糕，子羚特別多謝定欣一早到菜市場買菜為她準備打邊爐。