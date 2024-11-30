中娛星動：安以軒叫高身價為養家 林志玲「入五」博翻Hit 心郁加盟《浪姐6》

台灣名模林志玲昨日踏入50歲，狀態弗爆的她晒出與兒子的合照慶生，留言感恩現時擁有的一切。近日有消息指她甚大機會加入《浪姐6》翻Hit。同樣傳出會參與該節目的安以軒，因老公前日被判刑13年，令她情緒崩潰。

內地選秀節目《乘風破浪的姐姐》播出多輯，當中令不少女藝人如陳嘉樺、王心凌和張雨綺等成功翻Hit，引來不少兩岸三地的女星爭崩頭加盟。日前，內地社交網流出《浪姐6》的嘉賓名單，其中「上榜」的有林志玲、林依晨、昆凌、陳喬恩、安以軒及李若彤等，雲集不少當紅藝人，但節目組一日未正式宣布，亦未知名單真偽。

頻頻晒靚相造勢 不過，林志玲參與的機會可算是最高，之前其老公AKIRA出演綜藝節目《披荊斬棘的哥哥4》，所屬隊伍獲得總冠軍，有指林志玲眼見老公的好成績也蠢蠢欲動，她近期活躍於社交網，頻頻晒相，似乎是為參與《浪姐6》炒起熱度。而昨日正是她踏入50歲的大日子，她晒出與兒子的合照，感性配文：「太快了，我覺得。」林志玲和兒子以母子裝上陣拍攝，大晒長腿之餘，又跟囝囝大擺可愛動作。

另外，台灣女星安以軒的老公、澳門德晉集團主席陳榮煉涉嫌在內地經營賭博、詐騙和清洗黑錢等共83項罪名，於2022年11月被拘捕，並於上年4月被判處14年徒刑。據台媒指，前日陳榮煉終審被判刑13年，罰款約18億元港幣。據知情人指，安以軒得知判決後非常傷心，靠好友鼓勵才能緩解壓力，現時她獨力扶養一雙兒女。對於《浪姐6》的邀請，雖然她沒有拒絕，但就提出了很高的酬勞，似乎要藉此減輕獨力養家的經濟壓力。