獨家訪問：邵初工作忙 計劃雪卵 倪樂琳揸車一味衝 老竇驚嚇嗌停

港姐冠軍倪樂琳與王汛文昨日搭車前往活動場地途中遇上汽車爆胎，異口同聲表示幸好遠離高速公路，倪樂琳更憶起最初考獲車牌載家人外出時，嚇到父親大叫停車。同場的邵初則自爆計劃雪卵，又開出擇偶條件。

應屆港姐冠軍倪樂琳與友誼小姐王汛文昨日在屯門出席活動前發生小插曲，二人乘坐的車輛突然爆胎，幸好當時未上高速公路，到油站換胎後繼續行程。談到駕駛經歷，倪樂琳表示剛考獲車牌時，有一日爸爸陪她練車，駛近迴旋處時坐在身旁的爸爸突然大叫停車：「正常駛出迴旋處前要睇吓有冇車，但我完全冇望到，諗住踩油一直行，爸爸即刻好緊張叫停我，結果架車停咗喺路中間！好彩當時冇乜車。」而王汛文則記得當年在澳洲學車時，遇過大貨車不打指揮燈就過線，嚇得她方寸大亂，幸好最終沒有發生意外，順利考獲車牌，但有感香港交通太繁忙，到目前為止也不敢揸車出門。

鄺潔楹做班長失朋友 同場的藝人邵初近年忙於拍劇，已很久未有踏足校園探訪，今次與一大班小學生接觸，又一起玩遊戲，她感到很高興，她大爆自小已是班中的搞笑擔當，又表示很喜歡小朋友，問到有否想過有自己骨肉時，她坦言「十畫未有一撇」，不過正考慮雪卵：「希望下年生日前去雪卵，不過聽講好痛。」她表示仍在初步了解中，解釋因近來開始工作多，希望先在事業上打拚，因此要雪卵留一手準備。而她的擇偶條件很簡單，只要是單身、成熟、心地好和孝順的男士就合乎入圍要求。

另外，同樣現身活動的無綫小花鄺潔楹自稱求學時品學兼優，還非常熱衷當班長：「其實乜長都鍾意，風紀都爭住做，係眷戀權力！」她自覺很威風，每當學校響起鐘聲便可以叫同學不要亂跑，否則要記名，但笑言漸漸發現愈來愈少朋友，升上中學後就不再爭住做。