以為有身紀 網友講恭喜 湯洛雯肥嘟嘟遮肚 馬國明：遲吓先！

湯洛雯久未蒲頭，前日現身唐詩詠麵包店開張時，全身腫脹孕味甚濃，網民看到相片都紛紛恭喜她，不過老公馬國明就話：「未係，遲吓先！」而湯洛雯直認只是沒有Keep fit，心廣體胖，更爆笑謂：「我哋真係冇啦！不過都要努力Keep吓！」

藝人馬國明婚後一直忙個不停，現時於內地拍攝無綫新劇《夫妻的博弈》的他，由朝拍到晚，故一直沒有機會返港陪妻。而湯洛雯（靚湯）之前一直「失蹤」，社交網個多月沒有更新，又缺席台灣，也沒出席「2Line黨」成員蔣家旻生日會，令大家估計她「有喜」，加上前日她出席唐詩詠麵包店開張時，穿上黑色鬆身裙孕味十足，臉頰脹卜卜，就連手指都肥嘟嘟，還不時以麵包遮肚，就令懷孕的揣測看似成為事實。

拍廣告積極減磅 昨日靚湯於社交網Po了前日的相片，大批網民群起恭喜她，紛紛留言：「應該差唔多公布喜訊啦！」、「馬太你開始有孕味，應該兩個月」。本報亦分別聯絡2人，問到馬明是否要恭喜他時，他以短訊回覆：「未係，遲吓先。（未講得住？）直頭未有……」更附上笑到喊Emoji，暗示網民擺烏龍。至於靚湯則表示只是近排心廣體胖，她謂：「冇啊！呢排冇Keep fit肥咗啩，我哋真係冇啦，佢喺內地拍劇幾個月，不過多謝大家關心，似乎你哋心急過我哋。」不過靚湯表示之後要拍廣告，係時候要積極減磅準備。

翠如做足保護措施 至於確實懷孕中的黃翠如前日都有現身開張活動，店內外人頭湧湧，翠如以Cap帽、口罩加頸巾現身，保護度十足，身為老闆的詩詠雖然忙碌，但對翠如全程照護有加，還替她開路上車。日前蕭正楠難得不用開工，就帶同老婆翠如到沙田一間餐廳內吃漢堡包，片中阿蕭大口的吃，吃完一啖就像小朋友般搖頭，相當滿足，之後又遞給翠如分甘同味，非常體貼細心，被網民讚好老公。