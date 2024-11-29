娛樂

Stassie熱辣辣浸水降溫

美國女模Stassie Karanikolaou與真人騷女星Kylie Jenner是一起長大的好姊妹，獲對方帶挈不少人氣，社交網吸引逾千萬網民追隨。早前她上載身穿彩蝶圖案比堅尼的靚相，浸在海中大擺甫士，寫道：「天氣熱辣辣，但我更火辣！」
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