篠田麻里子拍片鋪後路 事務所突破產 紀香淪孤兒仔 震驚！

全球經濟不景氣，日本女星藤原紀香及女團AKB48舊將篠田麻里子所屬的事務所SOMEDAY，前日在官網發聲明，宣布公司因負債而破產，令旗下藝人慘變「孤兒仔」。

1993年10月成立的SOMEDAY事務所，旗下藝人除了紀香與篠田外，還有土屋巴瑞季及AKB48舊將松井咲子等。據知，事務所已進入破產法律程序，但事前沒有通知旗下員工及藝人。

剛演畢舞台劇的紀香昨日在社交網回應，她先向擔心的粉絲及受影響的工作夥伴道歉，表示日前看到結業報道後，曾主動向事務所求證，但當時對方只回答：「一切仍未決定。」直至兩日前她才收到通知，並會在日內離巢。她表示雖然事出突然，令她感到震驚困擾，但會重新振作，繼續演藝工作，稍後會向外界報告新進展。

多間事務所結業 至於篠田則表示剛得知消息，對今後的情況無可奉告，她感謝事務所的長年照顧，並為令粉絲擔心致歉。另外，兩年前她爆出背夫勾佬的醜聞後關閉影音頻道，日前宣布重開，疑鋪定後路。

事實上除了SOMEDAY外，前艷星壇蜜所屬的事務所Fit，早前亦被法庭頒布破產。此外，人氣女星吉岡里帆所屬的事務所A-Team，因創辦人離世而於今年初結業，令吉岡要過檔女星有村架純所屬的FLaMme事務所。