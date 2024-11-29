暢所欲玄：十二生肖運程：蛇

生肖屬蛇的朋友於蛇年稱為本命年，犯太歲。犯太歲是否一定差，這又不是。蛇的五行火氣強旺，如果是冬天出生，那是大吉，秋小吉；如果夏季出生，則要保守為主，春次之。

太歲凶星，就是指伏吟，有鬱結的心情，只能看開一點，如果難做到，可以在空閒時，多外出活動，或和朋友做運動，都有助好好解決伏吟之鬱悶。劍鋒凶星，容易受金屬傷害而流血，最佳的方法是靠捐血洗牙來化解。

血刃凶星，就是容易引起不必要的流血，捐血洗牙是最佳化解方法。

浮沉凶星，多出現於坐船的人，在風高浪急時，上岸後，也許有短暫的，腳步浮浮沉沉之不良感覺。

歲駕吉星，是指屬蛇的朋友，好似太歲帝駕臨，王權最高，所以其事業上的權力有所增加，容易升職。學生哥考試成績，比平時的高分，有利考試。

天解吉星，天解賜福禎祥，地解化難生恩。天解地解，都是化解一切厄運，賜給福蔭的。所以不必擔心犯太歲。本命年的犯太歲，有人不幸，自然有人吉。不論是吉是凶，都可以攝太歲求保平安。

全球算命師大賽總幹事李文淵師傅