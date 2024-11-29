借陳家樂過橋 陳曉華避談朱敏瀚

無綫演員陳曉華（Hera）、阮浩棕連同《異空感應》劇中演員前晚為綜藝節目《大師兄又到聖誕感謝祭》錄影，Hera大力宣傳更賣花讚花香謂：「兩年前嘅自己係好唔一樣，如果依家再做番劇中角色，感覺會完全唔同，我睇劇嘅時候，有繼續追睇嘅感覺，喺劇裏面我演兩個角色，其中一個係長頭髮又出現又走（離開），其實個劇都幾懸疑，監製編排個故事好好，幾有追看性，我睇到離開唔到部電視，每集Ending都有懸疑位。」問到緋聞男友朱敏瀚可有捧場？她又再「落閘」謂不知，扯開話題一時指已習慣男主角陳家樂缺席宣傳，一時又讚他劇中靚仔。問是否不滿家樂缺席？她緊張澄清：「梗係唔係啦！佢好落力做宣傳，千祈唔好話我話佢冇做宣傳，佢盡咗全力去做，只係我哋知佢好忙，佢能夠出嚟宣傳都會出嚟。」