借陳家樂過橋 陳曉華避談朱敏瀚
無綫演員陳曉華（Hera）、阮浩棕連同《異空感應》劇中演員前晚為綜藝節目《大師兄又到聖誕感謝祭》錄影，Hera大力宣傳更賣花讚花香謂：「兩年前嘅自己係好唔一樣，如果依家再做番劇中角色，感覺會完全唔同，我睇劇嘅時候，有繼續追睇嘅感覺，喺劇裏面我演兩個角色，其中一個係長頭髮又出現又走（離開），其實個劇都幾懸疑，監製編排個故事好好，幾有追看性，我睇到離開唔到部電視，每集Ending都有懸疑位。」問到緋聞男友朱敏瀚可有捧場？她又再「落閘」謂不知，扯開話題一時指已習慣男主角陳家樂缺席宣傳，一時又讚他劇中靚仔。問是否不滿家樂缺席？她緊張澄清：「梗係唔係啦！佢好落力做宣傳，千祈唔好話我話佢冇做宣傳，佢盡咗全力去做，只係我哋知佢好忙，佢能夠出嚟宣傳都會出嚟。」
阮浩棕被「電親」
而浩棕又說家樂好錫劇組，之前掏要包請食飯，說到不少觀眾讚他劇中顏值滿分，他連聲多謝，但不敢認靚仔：「陳家樂靚仔啲，佢靚到好似藝術品咁，我都知人係會比較，但家樂靚到要偷睇佢，我睇番個劇，都覺得點解我望家樂時嘅眼神咁曖昧，真係觸電咁。」
羅毓儀則表示有4年玩遊戲經驗，相信自己是「神隊友」，可為同場藝員贏禮物，又指最想得到瘦身產品，因為她準備放假時盡情吃：「啱啱拍完新劇《臥底嬌娃》，都好耐冇放假，啲朋友又話返內地玩又平又靚，啲嘢又好食，所以依家都約緊啲朋友返內地消費。」
人人做記者
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