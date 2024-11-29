中娛星動：被爆與多年女友分手 王鶴棣天價掟煲費 夠買肖戰半層樓

向來緋聞多多的王鶴棣，其實有一位拍拖多年的圈外女友，但近日有網紅爆料指他現時已是單身，更付了「半間肖戰的房子」天價分手費，令肖戰「躺着中槍」登熱搜！

內地男神王鶴棣，先後與《蒼蘭訣》拍檔虞書欣及《大奉打更人》拍檔田曦薇傳緋聞，不過，近日有內地網紅在直播中爆料，指王鶴棣現時的感情狀況屬單身，與拍拖多年的圈外女友已分手，雖然未知原因，但讚王鶴棣相當有良心，給了前度天價分手費！

帶挈新劇熱爆 網紅沒有透露確實銀碼，但比喻能買到「半間肖戰的房子」，更以兩隻手指暗示，事件極速成為網上熱話！網民對王鶴棣的前度大感興趣，相信所指的是他就讀西南航空專修學院時認識、拍拖6年的女友劉藝。而受緋聞帶挈，他與田曦薇合作的《大》劇未播先熱爆，吸引逾400萬人預約收看。

至於剛推出首張個人專輯《我們》的肖戰，名副其實躺着也中槍，「肖戰房子」登上內地社交網熱搜第3位，不愧為內地頂流男星，一舉一動也備受關注！早前有傳他在故鄉重慶購入價值3,700萬元人民幣（約3,970萬港元）的豪宅，但亦有指他雖然爆紅，但在北京一直只是租住兩房單位，沒有買豪宅。