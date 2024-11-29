娛樂

徐濠縈忍多一個月 再起跑

熱愛運動的徐濠縈忍得周身痕，終於快可重新上跑道了。 熱愛運動的徐濠縈忍得周身痕，終於快可重新上跑道了。
熱愛運動的徐濠縈忍得周身痕，終於快可重新上跑道了。
歌神陳奕迅（Eason）的老婆徐濠縈今年6月因椎間盤嚴重疼痛而做手術，至今已康復不少，日前更上載去行山曬太陽的靚相，心情愉悅，她透露當天走了18,000步，甚至等多一個月就可以重新滑雪及跑步：「今天終於出太陽，不得不走多些！醫生說跑步和滑雪都是等6個月後才可以恢復，即是倒數1個月！」
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