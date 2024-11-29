獨家訪問：約埋健身 魅力爆燈 黃宗澤3兄弟齊腳 粉絲自High揀老公

正所謂「男人四十一支花」，圈中男神黃宗澤、林峯及吳卓羲便是處於「花樣年華」，事業衝上高峰，愈來愈有男人味，不過魅力背後當然要付出，他們不時到健身房操練，黃宗澤日前網晒合照及麒麟臂相，女粉絲即時「自High」揀老公。

藝人黃宗澤（Bosco）、林峯、吳卓羲識於微時，3位同是無綫出身，現時各自為事業拚搏，成績有目共睹。他們跟同一健身教練操肌，雖然工作忙碌，但不用開工的日子，都會相約去Gym Room。前日，Bosco於社交網Po了他們3人與教練的合照，留言：「這位教練常常說我們永遠3缺1，這張照片你應該開心滿意了吧！」不少粉絲即大讚他們很帥，有不少女網民「自High」揀男友、老公，留言：「我要中間那個」、「我要左邊那個」、「小孩子才做選擇，我都要，一個陪我逛街旅遊，一個幫我做飯，一個陪我睡覺」，相當搞笑。

操肌上晒癮 相信Bosco是3位之中最勤力的一位，操練有功的他配文：「有努力，就會有一點成果，請容許我自己嗨一下。」更指二頭肌要再努力操。他接受本報訪問時笑謂：「呢排有啲時間咪挑戰吓自己囉，年紀大呀，要操番啲肌肉嘛！」問到他們3個之中誰最勤力？他謂：「大家都咁勤力，總之我哋一有時間就會去操，我哋成日都撞到。（係咪會操上癮？）咁見到有啲成績，都會再想好啲，都可以話係上癮嘅。」

至於現年43歲的英皇藝人關智斌日前參加了全球最大室內健身比賽，事後他於社交網Po了騷肌照，渾身是勁，他留言：「教練佢其實唔記得咗我已經係40＋，所以今次嘅組別係30＋」，連好友蔡卓妍都忍不住留言：「你哋真係好勁，我諗我頭嗰一分鐘已經暈咗！」關智斌即慫恿她明年組隊參賽。