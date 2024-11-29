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龍門陣
郭珮文出動胸器 林襄獻飛吻
李尚正冇改錯名，左擁右抱，確係「正」！
由王晶及葉念琛爆笑領軍的蛇年賀歲片《麻雀女王追男仔》昨日發布首條預告片，高海寧和馬國明組冧爆CP，陳家樂和陳靜激咀送驚喜外，性感女神郭珮文更出動獨家胸器力壓李尚正手臂，享盡艷福，片尾還有兩大女神林襄和蔡潔，台灣啦啦隊女神林襄派飛吻，而蔡潔的角色就相對神秘。
香港觀眾終可在大銀幕一睹林襄的姿色。
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