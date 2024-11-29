「床哥」稱早與Edan溝通 姜濤被寸強出頭 Ian勸互相尊重

日前JFYT成員「床哥」開Edan玩笑，令MIRROR隊友姜濤扯火怒斥「冇品」，鬧出一陣風波，昨日「床哥」坦言已與Edan溝通，寸爆姜濤未了解事件便胡亂置評。至於Ian昨日出席活動時，則認為以和為貴，大家應該互相尊重。

昨日陳鈺麟（床哥）以JFYT成員身份與周殷廷（YT）開Live，強調言論跟YT無關，劃清界線。談到與姜濤的是非，他自言已跟Edan溝通，雙方有共識只是開玩笑，並在自己社交網的名字加上括號「有品」二字自抽一番，他說：「佢冇了解、冇同隊友溝通，（只講）一句『冇品』。因為呢句，已經令事情收拾唔到，一發不可收拾。佢就擺低兩個字，之後完全唔覆，我係咪就要硬食？」

昨日陳卓賢（Ian）與女團COLLAR成員邱彥筒（Marf）出席時尚品牌活動時，被問到對姜濤與床哥之風波的看法，Ian表示甚少玩社交媒體，後來才知道發生這件事，坦言每人也有自己的觀點與想法，最重要互相尊重。

Marf缺席謝票：冇做錯嘢 聖誕將至，問到今年成績理想會否獎勵自己？他指因家中信奉天主教，習慣一家人吃飯慶祝，亦高興今年能推出5首作品，形容很多意外收穫，感謝大家賞識：「本身做音樂唔係衝住獎項，大家聽我嘅歌、睇到背後嘅訊息我已經好滿足，其他嘢都係Bonus。」

至於Marf回應因病缺席首次參與電影《寄了一整個春天》的謝票活動，事後被指不尊重，她表示重感冒已康復，至於頸及脊椎受傷則因為打噴嚏而Chok傷，她表示各人也有權發表不同意見：「我冇做錯嘢，只係覺得對買飛入場但見唔到我嘅粉絲內疚。」