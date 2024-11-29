娛圈單打：純妹家姐長歪咗 點樣補救都唔妥

娛樂圈有好多出色嘅姊妹花，香港代表有周汶錡、周勵淇，台灣代表有大小S，星洲都有已淡出嘅2R。好啦，呢啲姊妹花美貌各有千秋，發展不相伯仲，當然皆大歡喜。但若然明明係同一個老竇老母生，兩姊妹一個靚一個唔靚，日日夜夜被比較，想唔心理不平衡都難。

嗱，咁不幸嘅事，發生喺日本玉女有村架純，同埋佢家姐有村藍里身上。純妹貴為一線玉女明星，劇集收視爆燈，代言廣告不絕。相較之下，同在藝能界打滾嘅藍里，唔止名氣跟妹妹相差一截，就連美貌亦差天共地。

藍里天生顎骨突出，一笑唔止露牙肉，仲成棚牙哨晒出嚟，搞到被網民恥笑為「進擊的巨人」。呢樣嘢令藍里非常自卑，尤其佢出道比純妹早，偏偏成就遠遠不及，佢就歸咎為樣子問題。數年前把心一橫入廠大整，先拔掉6顆牙齒，再將上下顎切短，外貌即刻大有改善。

之不過星途嘅嘢，唔係話整兩整就輕易改變，公眾先入為主，認定藍里樣衰。其後佢疊埋心水轉做網紅，最近悶極而動，推出性感內衣數碼寫真。嗱，平情而論，藍里白白滑滑，有啲肉地，寫真相當吸睛。問題係，當你個細妹更加出色，外界點都會攞嚟比較。有口痕友就話，寫真若然將藍里個頭，換咗純妹上去，肯定J死人。

人比人，氣死人，鬼叫兩姊妹都喺同一個圈子工作咩。所以啫，「大神」木村拓哉兩位千金就醒啦，細女光希濃眉大眼，同老竇一個餅印，老早就決定喺藝能界出道。家姐心美則以氣質取勝，走才女路線，以音樂家身份示眾，咁咪避免直接對決囉。