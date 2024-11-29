與雷莊兒同場對撼 陳楨怡為行騷禁食 點都要靚
藝人陳楨怡和雷莊兒前晚同台行騷鬥性感，陳楨怡自爆騷前禁食，揚言死都要靚，她僅用珍珠遮掩重要部位，真空透視裝力撼解放巨胸的雷莊兒。
陳楨怡、雷莊兒以及林鈺洧等前晚亮相時裝騷，陳楨怡身穿銀色透視閃片拖地晚裝亮相，透出內裏的肉色內褲，雷莊兒就以低胸裙上陣，夾出巨胸，相當搶Fo。陳楨怡透露行騷的服飾會更加性感，她說：「全身透視，珍珠僅遮住重要部位，尋晚同設計師跟進件衫可唔可以加多幾粒珍珠上去，希望唔會走光。」又透露為了行騷，前一晚便開始少吃東西，不敢吃飯，所以十分肚餓，看到現場的食物更流口水。問到與身材出眾的雷莊兒同台會否感壓力？她表示大家的服裝不同，今次的主題是時間旅程，行騷的服裝會有骷髏骨圖案，代表「死都要靚」，笑言跟自己的想法好相似，會為靚搏命做運動。
梁文禮爆欣宜行蹤捱轟
同場的電台DJ梁文禮日前在社交平台出Po，透露遇上歌手鄭欣宜，網民對此反應兩極，有人鬧爆他公開欣宜行蹤蹭流量。對於網民的批評，梁文禮表示證明樂迷都好關心欣宜，解釋稱自己好掛念對方，未料在街上偶遇，便忍不住攬攬。有傳欣宜「神隱」是到加拿大秘密產子，梁文禮笑言：「欣宜狀態好好，佢好開心，精神飽滿，臉色紅潤，身形冇肥瘦。」問到欣宜是否已準備回歸？他則透露欣宜表示要給予時間。
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