與雷莊兒同場對撼 陳楨怡為行騷禁食 點都要靚

陳楨怡、雷莊兒以及林鈺洧等前晚亮相時裝騷，陳楨怡身穿銀色透視閃片拖地晚裝亮相，透出內裏的肉色內褲，雷莊兒就以低胸裙上陣，夾出巨胸，相當搶Fo。陳楨怡透露行騷的服飾會更加性感，她說：「全身透視，珍珠僅遮住重要部位，尋晚同設計師跟進件衫可唔可以加多幾粒珍珠上去，希望唔會走光。」又透露為了行騷，前一晚便開始少吃東西，不敢吃飯，所以十分肚餓，看到現場的食物更流口水。問到與身材出眾的雷莊兒同台會否感壓力？她表示大家的服裝不同，今次的主題是時間旅程，行騷的服裝會有骷髏骨圖案，代表「死都要靚」，笑言跟自己的想法好相似，會為靚搏命做運動。