星二代拗手瓜 辻希美大女殺入行 狙擊光希

日劇天王木村拓哉的21歲細女光希，挾「最強星二代」之名入行6年，終於遇上勁敵。長壽女團Morning娘舊將辻希美的17歲愛女希空，前日宣布入行。網民對希空外形讚不絕口，有望狙擊光希。

37歲的辻希美曾是2000年代Morning娘（魔娘）的人氣成員，她於2007年與《超人高斯》的43歲男星杉浦太陽奉子成婚後，同年11月誕下大女希空。從未現真身的希空，趁前日17歲生日，首度公開真面目並宣布入行，但她並非學媽咪做女團成員，而是選擇做網紅。

同日，希空開設社交網帳號及個人視頻，她首條自我介紹短片，不足一日已錄得逾270萬點擊，加上她之前開設製作糕點的頻道，不足一日已有逾170萬追隨者，相當厲害！育有1女3子的辻希美，表示明白會有閒言，但她支持愛女入行。父親杉浦則透露刻意不讓女兒加入自己同一間事務所，希望她能靠自己在藝能界好好努力。而網民大讚希空外形可愛，結合了父母的優點，看好她在圈中發展，有望超越同是星二代的光希。而本月中曾來港的光希，今日會現身西九出席時尚雜誌活動。

心美谷「湯碗胸」 另外，木村上周末一連兩日在愛知開騷，順道到訪當地的吉卜力公園。曾聲演動畫《哈爾移動城堡》的他，當日站在城堡前拍照，又與《飛天紅豬俠》「互毆」，場面搞笑。而其23歲大女心美，前日罕有性感上陣，谷出「湯碗胸」出席化妝品牌活動。