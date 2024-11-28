11月28日(四)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
11月28日 (四)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
譚輝智做表演嘉賓變「開騷」
《中年好聲音2》歌手譚輝智近日到廣州為頒獎活動擔任表演嘉賓，獻唱多首歌曲，吸引一班歌迷捧場，現場頓時變成譚輝智的迷你演唱會，見他一身西裝Look登場，令台下粉絲看到心心眼。現場影片上載到社交網後，不少歌迷都大讚譚輝智有型又有台風，有眼利歌迷更發現原來他這套西裝已經着過幾次，笑指偶像慳家。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20241128-1128_00282_063/譚輝智做表演嘉賓變「開騷」
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc