譚輝智做表演嘉賓變「開騷」

《中年好聲音2》歌手譚輝智近日到廣州為頒獎活動擔任表演嘉賓，獻唱多首歌曲，吸引一班歌迷捧場，現場頓時變成譚輝智的迷你演唱會，見他一身西裝Look登場，令台下粉絲看到心心眼。現場影片上載到社交網後，不少歌迷都大讚譚輝智有型又有台風，有眼利歌迷更發現原來他這套西裝已經着過幾次，笑指偶像慳家。