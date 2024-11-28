唔會似蔡思貝懷疑人生 馮盈盈冇劇拍 心郁郁出書

無綫藝人馮盈盈昨日在九龍灣一間學校向學生分享閱讀心得，事前花了個多月時間籌備，準備充足。盈盈早前接受母校港大訪問，但被網民批評講英文太做作，她指今次不用講英文，以廣東話分享，因有中學和小學生，除了知識也會加入童真趣味性。

「學霸」盈盈今年在港大以一級榮譽成績碩士畢業，更不時在社交網分享讀書心得，問到會否有興趣出書？她說：「依家都構思緊，如果出書會想出有關營養嘅書，分享Keep Fit心得。」講到視后蔡思貝透露一年沒有拍劇，令她懷疑人生，原來盈盈也有年多沒拍劇，但因之前讀碩士課程，加上一直有拍其他節目，覺得人生可以有不同嗜好，故沒有質疑自己，更考慮過再讀博士課程，但需要5至8年，難以和公司申請時間，因而作罷，但也有報讀短期課程，增值自己。

自爆曾被「彈鐘」 此外，盈盈為節目《美食新聞報道》擔任嘉賓介紹讀港大時的搵食路線，包括校園附近的新疆餐廳手抓飯和糖水舖。她又分享讀書時3度申請入住宿舍被「彈鐘」，最後使出「小學雞」手段「話畀老師知」，以千字文向學校求情「賣慘」，指返學來回要花3小時，最後才成功爭取入住宿舍。