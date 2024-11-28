限定登台見粉絲 郭可盈尋覓好角色 林文龍復出要求高

藝人林文龍和郭可盈夫婦檔出席活動，適逢昨日是可盈生日，她透露一早就收到愛女的冧爆祝福短訊。提到早前她到內地登台，她表示沒有復出打算，只想借機見粉絲。

藝人林文龍、郭可盈、鄧卓殷和郭子豪昨日於中環出席活動，適逢是郭可盈的55歲生日，今年亦是她與林文龍結婚20周年，他們表示會吃飯慶祝。談到囡囡可有表示時，郭可盈即冧爆指收到她的訊息，女兒感謝她一直在身旁支持、照顧和鼓勵，會一直愛着媽媽，令郭可盈看完後非常感動。問到老公林文龍可有行動？他笑言：「我日日都有表示，同埋驚喜唔應該生日嗰日先有，應該每日都要有大大小小嘅驚喜。」

提到久未出席活動的郭可盈早前於內地登台，她表示其實一直收到很多邀請，今次只是趁機與粉絲見面，沒有復出的打算，又指很希望可以遇到好角色，不過實屬可遇不可求。同樣久未拍戲的林文龍表示要求好高，現在復出的前提是他要享受劇本，以及遇到專業的團隊。提到夫妻檔拍住上，林文龍笑言機會不大，又指二人對工作都很認真，無謂節外生枝。

鄧卓殷搵湯洛雯取經 同場的鄧卓殷和郭子豪將於明年4月結婚，表示要加快進度籌備婚禮：「已經揀好場地，會室內舉行，驚落雨。」並已定好12人的兄弟姊妹團。談到婚紗，鄧卓殷暫時保持神秘，希望郭子豪第一次見到她着婚紗就是結婚當天，郭子豪亦表示很期待，他們又指向了圈中好友湯洛雯取經，會參考她的意見。